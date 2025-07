Digiuno per Gaza Ordine dei Medici di Firenze | Non si può restare in silenzio davanti alla tragedia di un popolo

“Non possiamo restare in silenzio davanti alla tragedia che si sta consumando a Gaza: il dolore della popolazione civile, la fame, la mancanza di cure e di prospettive di vita riguardano tutti noi come persone e come professionisti della salute. Per questo come Ordine vogliamo esprimere pieno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Striscia di Gaza, l'Ordine dei medici condanna gli attacchi di Israele agli ospedali - Un appello urgente e fondamentale: proteggere i malati, i feriti, il personale sanitario, gli ospedali e le strutture sanitarie mobili nei luoghi di guerra, nel rispetto delle Convenzioni di Ginevra.

Ordine dei medici a fianco dei sanitari che operano a Gaza, Pitruzzella: “Basta con gli orrori” - Da 19 mesi a Gaza vengono uccise intere, o quasi, famiglie negli attacchi israeliani. Domenica scorsa hanno perso la vita 23 persone, tra le quali anche un operatore sanitario.

Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio Questa sera, 27 luglio alle 22.00, a Legnano come in tante piazze italiane è risuonato un messaggio chiaro: non possiamo restare in silenzio davanti alla tragedia umanitaria che colpisce Gaza. Un coperchio bucato tr Vai su Facebook

