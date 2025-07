Digitale scende in campo Algorithm Soccer | il software italiano che scova i giovani talenti del calcio

Un algoritmo capace di scovare giovani talenti del calcio.  Di misurarne le potenzialitĂ , capendo fino a quale categoria potrebbero arrivare. Si chiama  ‘Algorithm Soccer Oracle’  (Asm) ed è stato creato negli Stati Uniti da  un team guidato da italiani.  “Si tratta di uno strumento- spiega Alessio Sundas, padre del progetto- che garantisce risultati certi e uniformitĂ di giudizio. Il calcio moderno non può prescindere dalla tecnologia. L’algoritmo aiuterĂ a trovare quei potenziali campioni di cui il nostro calcio ha bisogno”. Ha superato decine di test con ottimi risultati e adesso è pronto per essere messo sul mercato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Alessio Sundas inventore di Alghoritm Soccer Oracle, inventato in Italia e venduto ora a 10 milioni in USA, garantisce che con l'utilizzo del sistema che cura i valori metrici dei giocatori. Torneremo a vincere i mondiali.

