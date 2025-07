Digital Strategy 2025 torna a Torino | il 6 e 7 novembre un evento imperdibile per chi vuole crescere nel marketing digitale

Prima di partire per le vacanze, chi opera nel mondo del marketing e della comunicazione ha un’occasione da non perdere: prenotare il proprio posto a Digital Strategy 2025, in programma il 6 e 7 novembre a Torino. L’evento, tra i più attesi nel panorama italiano del digital marketing, promette due giornate intense tra formazione, networking e ispirazione. Con oltre 30 speaker attesi sul palco, l’appuntamento affronterà temi centrali come SEO, social network, advertising, intelligenza artificiale, branding e content strategy, sempre partendo da case study pratici e guardando alle sfide future del settore. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

