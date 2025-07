Dietrofront della Deloro Microfusione | reintegrato l’operaio licenziato per un errore sulla 104 che lui stesso aveva segnalato

«Hanno fatto dietrofront, sono stato reintegrato». Con queste parole, e un respiro profondo, Fabio Orlando racconta la svolta arrivata giovedì mattina, dopo quattro giorni vissuti in apnea, senza dormire e con la paura di non riuscire a garantire un futuro alla propria famiglia. Operaio specializzato, da 25 anni alla Deloro Microfusione di Fizzonasco, a sud di Milano, Orlando era stato licenziato venerdì 25 luglio con una lettera consegnata a mano. Il motivo? Un’irregolarità nell’utilizzo della Legge 104 che lui stesso aveva autodenunciato. Le accuse nei confronti di Fabio Orlando. La Deloro, 193 dipendenti, lo aveva accusato di aver fruito indebitamente dei permessi previsti dalla legge 104, per assistere familiari con disabilità . 🔗 Leggi su Open.online

Fabio Orlando fa respiri lunghi. È incredulo. «Hanno fatto dietrofront, sono stato reintegrato». Quattro giorni in cui ha smesso di dormire, insieme a sua moglie e ai suoi due figli. Vivere la quotidianità , in una dimensione di sospensione, era diventato insostenibi

