Diciannovenne vittima di ' Deepfake porn' foto false di lei affisse in città | Mi sta distruggendo la vita

Negli ultimi tempi, una ragazza 19enne di Foggia, è vittima dell'inquietante pratica di ‘Deepfake porn’, tanto per la sua violenza psicologica quanto per l’indifferenza con cui, in alcuni casi, viene trattato. Un’azione grave e premeditata ordita da un individuo ignoto, che continua a diffondere. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

“Sembravo davvero io, ci ho messo un attimo a capire che era tutto falso”: lo sfogo della la giornalista Rai vittima del deepfake sulle “pillole magiche anti-vaccini” - Anche una giornalista Rai, Silvio Garattini e Cristina Catteneo finiscono vittima di un video fake. Non bastavano le oramai conclamate schermate con celebrità coinvolte in finte rivelazioni, gesti o azioni pubbliche, ora tocca anche ai protagonisti della medicina e della divulgazione scientifica in tema Covid.

