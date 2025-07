Diagnosi di precisione L’imaging che serve anche all’archeologo

Nei laboratori monzesi del dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’ UniversitĂ di Milano Bicocca è arrivata una tecnologia di imaging 3D ad altissima risoluzione. Si chiama Xradia Zeiss Versa 615, il nuovo sistema permette analisi 3D ad altissima risoluzione senza danneggiare i campioni biologici. L’acquisizione è avvenuta nell’ambito del progetto Anthem (AdvaNced Technologies for HumancentrEd Medicine), finanziato dal ministero dell’UniversitĂ e Ricerca e permetterĂ di realizzare dispositivi e strumenti digitali per la raccolta dati a supporto di soluzioni di medicina di prossimitĂ , sviluppare strumenti di monitoraggio e valutazione dei fattori ambientali, di stile di vita e patologici nelle popolazioni fragili e croniche e implementare metodologie di terapia oncologica per quei tumori che non possono essere trattati con approcci convenzionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Diagnosi di precisione. L’imaging che serve anche all’archeologo

