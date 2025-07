Destinazione cercasi per Tomas Palacios | ora ci pensa un club di B

Nel Monza si è fatto notare con otto presenze. Di proprietà dell’ Inter, a cui è tornato dopo il prestito alla società brianzola, il difensore argentino Tomas Palacios non rientra però nei piani di Cristian Chivu per la Prima squadra. E neppure rientra nei progetti concernenti l’ Under 23. I nerazzurri stanno quindi cercando di trovargli una collocazione che gli consenta di maturare ulteriore esperienza per poi magari riprenderselo in seguito quando sarà maggiormente scafato per affrontare un palcoscenico importante. A lui sarebbe pronta a spalancare le braccia l ‘Avellino, neopromosso in cadetteria. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Calciomercato Inter, l’Olympiacos fa sul serio per Tomas Palacios: le ultime sulla trattativa tra i greci ed i nerazzurri - di Redazione Calciomercato Inter, Marotta studia alcune trattative in uscita: l’Olympiacos è in pole position per l’argentino Tomas Palacios.