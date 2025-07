Desenzano | con la moto tampona un Suv in coda 50enne gravissimo

Desenzano del Garda, 31 luglio - Tampona un'auto incolonnata e ora √® in fin¬†di vita. Ancora un grave incidente stradale che ha coinvolto un centauro nella giornata di oggi, gioved√¨ 31 luglio, sulle strade del Garda. Un motociclista cinquantenne, a quanto si √® appreso, si √® schiantato con la sua moto Triumph 900 ¬†contro un Suv guidato da una donna di 45 anni. L'auto sembra fosse in coda sulla Provinciale 11, all'altezza dell'uscita per Sirmione, in territorio di Desenzano, nella frazione di San Martino. Il tamponamento √® avvenuto poco dopo le 15. Il motociclista, un uomo di casa a Sirmione, √® stato sbalzato a molti metri sull'asfalto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Desenzano: con la moto tampona un Suv in coda, 50enne gravissimo

In questa notizia si parla di: desenzano - moto - tampona - coda

Desenzano: con la moto tampona un Suv in coda, 50enne gravissimo; Tampona un'auto in coda, vola sul cofano e poi a terra: ragazzo in ospedale.

Desenzano: con la moto tampona un Suv in coda, 50enne gravissimo - Un motociclista cinquantenne, a quanto si è appreso, si è schiantato con la sua moto Triumph 900 contro un Suv guidato da una donna di 45 anni. Secondo ilgiorno.it

Un altro incidente in moto: codice rosso per un 50enne a Desenzano - Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, l'uomo ora è ricoverato in condizioni critiche. Da quibrescia.it