Delusione Musetti a Toronto | out ai sedicesimi Vince il primo set poi Michelsen rimonta

L'azzurro domina il primo parziale ma molla troppo presto e abbandona il sogno ottavi: 3-6 7-6 (4) 6-4 il punteggio finale per lo statunitense (numero 34 del mondo) in due ore e 34 minuti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Delusione Musetti a Toronto: out ai sedicesimi. Vince il primo set, poi Michelsen rimonta

In questa notizia si parla di: primo - delusione - musetti - toronto

E’ arrivato! Primo colpo Inter dopo la delusione Champions: è a Milano per firmare - Dopo la cocente delusione della finale di Champions League, l’ Inter si prepara a voltare pagina puntando sul calciomercato per riaccendere l’entusiasmo.

Ferrari, altra delusione in Gran Bretagna. Vasseur ‘accusa’ i piloti, e Leclerc ammette: «Sono il primo colpevole» - Le Prove Libere erano state incoraggianti, ma le qualifiche del sabato si sono rivelate l’ennesima parentesi negativa per la Ferrari in questa prima parte della stagione 2025.

Completato il primo turno di singolare, Wimbledon si ritrova con il contingente delle teste di serie diminuito di più di un terzo. Martedì hanno salutato... Vai su Facebook

Delusione Musetti a Toronto: out ai sedicesimi. Vince il primo set, poi Michelsen rimonta; Musetti: Il cemento non è il mio habitat ma a Toronto spero di essere una Ferrari; Musetti, buona la prima a Toronto: Duckworth battuto in due set. Paolini eliminata a Montreal.

Delusione Musetti a Toronto: out ai sedicesimi. Vince il primo set, poi Michelsen rimonta - 4 il punteggio finale per lo statunitense (numero 34 del mondo) in due ore e 34 minuti ... gazzetta.it scrive

Musetti, a Toronto è già fine corsa: ko al terzo turno con Michelsen - Il numero 10 del ranking ATP cede il passo al tennista statunitense sul cemento e saluta ufficialmente il torneo canadese ... Lo riporta tuttosport.com