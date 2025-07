Delivery abusivo via mare a Marechiaro | sequestri e maxi multa

Scoperta cucina clandestina in uno scantinato. Cibo recapitato ai clienti sulle barche a Marechiaro: 100 chili di alimenti sequestrati e 8mila euro di sanzioni. Un vero e proprio servizio di ristorazione abusiva “galleggiante” è stato smantellato a Marechiaro, nel cuore della Napoli più suggestiva. I carabinieri della stazione di Posillipo hanno scoperto uno scantinato adibito . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Delivery abusivo via mare a Marechiaro: sequestri e maxi multa

