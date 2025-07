Delivery abusivo ai clienti in barca a Napoli | cibo preparato in uno scantinato 8mila euro di multa

Si erano inventati un servizio di asporto per portare il cibo non sulla terraferma, ma direttamente ai clienti che si trovavano in mare, ancorati sui propri natanti nelle acque di Marechiaro, a Napoli. E per realizzare il servizio preparavano abusivamente gli alimenti in uno scantinato che usavano come cucina e dispensa, privo di qualsiasi autorizzazione. L’attività è stata sospesa e il posto sgomberato dai carabinieri di Posillipo. La località dove i carabinieri sono entrati in azione è quella in cui si trova anche la celeberrima “Fenestella” di Marechiaro, che fu di ispirazione per il poeta Salvatore Di Giacomo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Delivery abusivo ai clienti in barca a Napoli: cibo preparato in uno scantinato, 8mila euro di multa

