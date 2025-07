Delia Gualtiero e Beatrice Niederwieser chi sono l’ex e l’attuale moglie di Red Canzian dei Pooh

Delia Gualtiero è stata la prima moglie di Red Canzian, bassista dei Pooh. Classe 1972, Delia – al secolo Adele Regina Gualtiero – non ancora ventenne partecipò per la prima volta al Festival di Sanremo nel 1972 con il brano “ Per amore ricomincerei ”. Nel 1978 incontrò Red Canzian dei Pooh: “ Divenne il mio produttore, incisi quattro lp che vendettero bene. Finii in classifica anche in Germania, Gran Bretagna e Paesi del Nord. Iniziai a scrivermi i pezzi. Red divenne mio marito, nacque Chiara ”, ha raccontato Delia a Il giornale di Vicenza. Delia Gualtiero e Red Canzian hanno iniziato una relazione nel 1980, si sono posati il 29 giugno del 1986 e si sono poi separati nel 1992. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

