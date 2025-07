Declassamento del Teatro della Toscana appello-protesta del mondo del teatro italiano

FIRENZE – Appello del mondo del teatro italiano contro il declassamento del Teatro della Toscana. Un documento in supporto alla realtĂ guidata da Stefano Massini è stato firmato da tanti artisti presenti nella stagione 2025-2026. Nella lista lunga e in continuo aggiornamento si va da decani della scena come Umberto Orsini a nomi di livello internazionale come Toni Servillo, insieme fra gli altri a nomi amatissimi dal pubblico come Luca Zingaretti, Ottavia Piccolo, Sonia Bergamasco, Fabrizio Gifuni, Francesco Montanari, Vinicio Marchioni e ancora alcuni dei piĂą grandi maestri del teatro di regia come Federico Tiezzi e Armando Punzo, giovani compagnie vincitrici di premi internazionali come I Sotterraneo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it