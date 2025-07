Deadpool 4 | il film non è una priorità per i Marvel Studios

Dopo che il ritorno di Ryan Reynolds e Hugh Jackman in Deadpool & Wolverine ha incassato oltre 1,3 miliardi di dollari al botteghino, accompagnato da recensioni entusiastiche, era quasi certo che l’avventura multiversale non sarebbe stata l’ultima per il dinamico duo. Nonostante tutte le battute su Jackman che interpreterà Logan fino a 90 anni, però, un’altra collaborazione potrebbe non arrivare per un po’. Variety ha pubblicato un ampio reportage sulla situazione attuale tra i vertici della Marvel, secondo cui al momento non ci sarebbe “ alcuna urgenza ” per un Deadpool 4. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

