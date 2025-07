De Winter Inter salgono le sue quotazioni per la difesa nerazzurra | adesso può arrivare l’affondo gli aggiornamenti

De Winter Inter, adesso sono in salita le sue quotazioni per la difesa: ora può arrivare l’affondo, tutti i dettagli L’Inter continua a muoversi su più fronti nel mercato estivo, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della nuova stagione. Oltre al sogno offensivo rappresentato da Ademola Lookman, esterno nigeriano in forza all’Atalanta e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - De Winter Inter, salgono le sue quotazioni per la difesa nerazzurra: adesso può arrivare l’affondo, gli aggiornamenti

In questa notizia si parla di: inter - winter - quotazioni - difesa

La risorsa preziosa di Genova de Winter attira lo sguardo tra l’Inter, tre club della Premier League anche in Hun - 2025-07-04 16:27:00 Giorni caldissimi di calciomercato! Ha infatti del clamoroso la seguente notizia: TransferMarketWeb.

Calciomercato Inter, non c’è solo De Winter per la difesa: la lista degli obiettivi di Ausilio! - di Redazione Calciomercato Inter, non c’è solo De Winter per la difesa: la lista degli obiettivi di Ausilio! Ecco i profili osservati in Serie A.

De Winter Inter, scatto dei nerazzurri per il difensore del Genoa: arriva l’indizio inaspettato dal diretto interessato! Individuata la data per chiudere - di Redazione De Winter Inter, scatto dei nerazzurri per il difensore del Genoa: arriva l’indizio inaspettato dal diretto interessato! C’è la data per chiudere l’affare.

Inter, c’è anche De Winter per la difesa: costa meno di Leoni, la concorrenza, il prezzo e il ruolo di Carboni; Meglio Leoni o De Winter? Gli obiettivi dell'Inter a confronto. I numeri dicono che...; Inter, Leoni primo obiettivo per la difesa: De Winter l'alternativa.

Mercato Inter, colpo in difesa: Marotta ha scelto il nuovo rinforzo - Il presidente Beppe Marotta va all’assalto del difensore emergente della Serie A: l’Inter ha scelto lui per il futuro della retroguardia. Si legge su spaziointer.it

Calciomercato Inter, le uscite tappo: Asllani e Zielinski via per Keita, anche Pavard è sbarcabile - L’Inter, dopo aver preso nota delle dichiarazioni di Luca Percassi, attende entro domani la risposta dell’ Atalanta sull’offerta ufficiale presentata per Ademola Lookman (42 milioni più 3 di ... Lo riporta tuttosport.com