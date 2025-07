De Winter Inter ora è lui il nome caldo per la difesa | può arrivare l’affondo cosa serve

De Winter Inter, le ultime sul futuro del difensore belga di proprietà del Genoa e nel mirino dei nerazzurri. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter continua a lavorare su più fronti di mercato, non solo per rinforzare l’attacco con il sogno Lookman, ma anche per blindare la difesa o eventualmente ristrutturarla. In questo senso, uno dei nomi caldi nelle ultime ore è quello di Koni De Winter, giovane e promettente centrale belga del Genoa, individuato come prima alternativa a Yann Bisseck nel caso in cui il tedesco dovesse partire. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Crystal Palace ha fatto sul serio per Bisseck, presentando una proposta da 32 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Winter Inter, ora è lui il nome caldo per la difesa: può arrivare l’affondo, cosa serve

In questa notizia si parla di: inter - winter - difesa - nome

La risorsa preziosa di Genova de Winter attira lo sguardo tra l’Inter, tre club della Premier League anche in Hun - 2025-07-04 16:27:00 Giorni caldissimi di calciomercato! Ha infatti del clamoroso la seguente notizia: TransferMarketWeb.

Calciomercato Inter, non c’è solo De Winter per la difesa: la lista degli obiettivi di Ausilio! - di Redazione Calciomercato Inter, non c’è solo De Winter per la difesa: la lista degli obiettivi di Ausilio! Ecco i profili osservati in Serie A.

De Winter Inter, scatto dei nerazzurri per il difensore del Genoa: arriva l’indizio inaspettato dal diretto interessato! Individuata la data per chiudere - di Redazione De Winter Inter, scatto dei nerazzurri per il difensore del Genoa: arriva l’indizio inaspettato dal diretto interessato! C’è la data per chiudere l’affare.

Si defila #DeWinter per la difesa dell'#Inter Il suo nome però non verrà del tutto depennato Vai su X

GdS - Bisseck è il primo nome della lista dell'Aston Villa come rinforzo in difesa, gli inglesi sono pronti a fare all in sul tedesco valutato non meno di 35M€ dai nerazzurri. Vai su Facebook

Calciomercato Genoa: De Winter verso l’Inter, occhi su Erlic per la difesa; Inter, il rebus difesa è davvero intricato! Leoni, De Winter, Hancko: tanti nomi sul taccuino di Chivu, ma chi arriva?; Inter, c’è anche De Winter per la difesa: costa meno di Leoni, la concorrenza, il prezzo e il ruolo di Carboni.

De Winter convince: arriva all’Inter con QUESTA uscita - Invece, oggi il Corriere dello Sport spiega come potrebbe arrivare anche l’uscita di Benjamin Pavard per circa 20 milioni di euro. Da passioneinter.com

Calciomercato Genoa: De Winter verso l’Inter, occhi su Erlic per la difesa - Calciomercato Genoa: De Winter vicino all'Inter, Erlic del Bologna è il primo nome per sostituirlo in difesa. Si legge su calcioinpillole.com