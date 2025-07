De Vico non supera le visite mediche | Valtur orientata alla risoluzione del contratto

BRINDISI - I problemi al ginocchio continuano ad affliggere Nicolò De Vico. Il giocatore della Valtur Brindisi, da quanto appreso, nella giornata di oggi non ha superato le visite mediche. A questo punto pare che la societĂ stia cercando un'intesa con il suo tesserato per procedere con la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: vico - visite - mediche - valtur

Niccolò De Vico non supera le visite mediche, Brindisi torna sul mercato Vai su X

De Vico non supera le visite mediche: Valtur orientata alla risoluzione del contratto; La Valtur sul presunto mancato superamento delle visite mediche da parte dell'atleta Niccolò De Vico; Condizioni fisiche Niccolò De Vico.

De Vico non supera le visite mediche: Valtur orientata alla risoluzione del contratto - Si cerca un’intesa con il giocatore, afflitto da problemi alle ginocchia che già nella scorsa stagione lo hanno tenuto per mesi ai box ... Segnala brindisireport.it

A2 - Brindisi, colpo di scena: De Vico non supera le visite mediche - Come anticipato da Michele Longo di PB, Niccolò De Vico non ha superato le visite mediche. Si legge su pianetabasket.com