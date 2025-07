Dazi Usa-Ue a meno di 24 ore dalla scadenza il documento potrebbe slittare | gli scenari

Il portavoce della Commissione europea, Olof Gill, precisa che non c'è ancora accordo su molti punti.

Banca d’Italia, Panetta: Con i dazi in 2 anni un punto in meno di crescita mondiale. Effetto doppio in Usa - I dazi potrebbero sottrarre “quasi un punto percentuale alla crescita mondiale nell’arco di un biennio.

Cina: amplia politica di zero dazi per Paesi meno sviluppati - La Cina ha notificato all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) l’ampliamento della sua politica di zero dazi per i Paesi meno sviluppati (PMS) che mantengono relazioni diplomatiche con Pechino, portando la copertura dei prodotti dal 98% al 100%.

Bankitalia, 'imprese meno pessimiste, ma il 32% teme i dazi' - I giudizi delle imprese sulla situazione economica generale nel secondo trimestre dell'anno "sono rimasti nel complesso sfavorevoli, ma si è ridotto sensibilmente il saldo negativo tra valutazioni di miglioramento e di peggioramento".