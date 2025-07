Dazi Usa la scadenza del primo agosto Il vino toscano rischia il contraccolpo

Firenze, 31 luglio 2025 – Scatta domani, 1 agosto, il dazio generalizzato del 15% che gli Stati Uniti si preparano ad applicare su una vasta gamma di merci europee. Ma la confusione regna sovrana. La Commissione europea si aspetta l'entrata in vigore delle misure, nonostante manchi ancora una dichiarazione congiunta ufficiale tra le due sponde dell’Atlantico. Non è ancora chiaro se il 15% colpirĂ tutti i prodotti o solo alcuni. Le trattative restano aperte, ma, dalle ultime notizie che arrivano da Bruxelles, uno dei settori chiave per la Toscana, quello del vino, non sarebbe esentato dai dazi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dazi Usa, la scadenza del primo agosto. Il vino toscano rischia il contraccolpo

In questa notizia si parla di: dazi - scadenza - primo - agosto

Trump non pensa di estendere scadenza del 9 luglio su dazi - Donald Trump non pensa di estendere la scadenza del 9 luglio per la pausa dei dazi. Lo ha detto il presidente americano, secondo quanto riportato l'agenzia Bloomberg, sollevando dubbi sulla possibilitĂ che gli Stati Uniti raggiungano un accordo commerciale con il Giappone.

Dazi Usa-Ue, tregua in vista: Trump proroga la scadenza dopo telefonata con Von Der Leyen - Dopo giorni di tensione commerciale, arriva una schiarita nei rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti.

Dazi all'Ue, la Casa Bianca apre a rinvio scadenza 9 luglio: "Decisione finale spetta a Trump" | La Corte Suprema blocca i finanziamenti pubblici per l'aborto - Il segretario alla Difesa Hegseth si congratula col suo presidente: "Trump ha ottenuto un risultato storico alla Nato"

Caos sui #dazi #Usa alla vigila della scadenza del primo agosto #logistica #trasporto #merce Vai su X

Donald Trump ha fissato per il 1° agosto la scadenza entro cui firmare accordi bilaterali con gli Stati Uniti ed evitare nuovi dazi "reciproci". Mentre Unione Europea, Giappone e altri Paesi asiatici hanno trovato un’intesa, l’India resta fuori, salvo un accordo last Vai su Facebook

Ue: Ci aspettiamo tariffe al 15% da domani. Trump: altri 90 giorni al Messico per trattare - La presidente del Messico: Buon colloquio con Trump; Dazi, si avvicina la scadenza del primo agosto: cosa succede se il «documento dovesse slittare?; Dazi, Trump: La scadenza del primo agosto non sarà prorogata | La Fed abbasserà i tassi a settembre, non adesso.

Dazi USA al 15% rischio rinvio Trump non conferma scadenza primo agosto impatto Europa e UE - situazione attuale dell’accordo sui dazi tra USA e Unione EuropeaL’accordo sui dazi tra Stati Uniti e Unione Europea oscilla tra promesse e incertezze ... Si legge su assodigitale.it

Trump: "I dazi rendono gli Usa di nuovo grandi e ricchi" | L'Ue: "Ci aspettiamo che il primo agosto sia attuata l'intesa sul 15%" - Alla vigilia del primo agosto, scadenza fissata dall'amministrazione Trump per concludere accordi sui dazi, l'Unione europea lavora alla dichiarazione congiunta sull'intesa di principio con gli Stati ... Secondo msn.com