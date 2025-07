Dazi Usa la grande sconfitta Cna attacca | Tassa ingiusta A rischio le pmi dell’export

Il conto alla rovescia è arrivato oramai quasi alla fine e da domani entreranno in vigore i dazi americani, rivisti al ribasso dal 30 al 15% dopo le ultime intese con l'Unione Europea, ma che sicuramente rappresenteranno un grande danno per l'economia mondiale. E, nel suo piccolo, anche per quella pistoiese: nonostante la nostra provincia sia quella, di fatto, meno toccata a livello regionale in termini di export, è pur vero che per fenomeni del genere la territorialità conta fino ad un certo punto. Per questo le associazioni di categoria sono, ovviamente, sul piede di guerra perché comunque questo impatto "avrà la stessa fisionomia di un iceberg per migliaia di piccole imprese di Pistoia e Prato rischiando di affondarle" dice il presidente di Cna Toscana Centro, Emiliano Melani.

Dazi USA: impatto del 10% sull'export italiano, avverte il ministro Urso - "Ove il quadro fosse quello prospettato e non cambiasse, il centro studi del ministero ha stimato un impatto del 10% sull' export italiano negli Usa in caso di dazi reciproci al 20%, e del 6,5% ove si pervenisse a un dimezzamento".

Rai Isoradio: focus su dazi ed export agroalimentare italiano 2025 - Nella serata di martedì si è tenuta un’interessantissima puntata del programma Ben… Detto su Rai Isoradio, col collegamento (tra i vari ospiti) del Presidente Coldiretti Ettore Prandini.

Lollobrigida: «I cinque referendum? Un congresso del Pd. Dazi, l?export non frena» - Lo spauracchio dei dazi che non ha rallentato l?export dello slow food made in Italy, la speranza di arrivare ad un accordo che rafforzi entrambe le economie - Usa e Ue - anche per non darla.

