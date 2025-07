La firma all’accordo sui dazi tra Usa e Ue potrebbe slittare. La dichiarazione congiunta è attesa per venerdì 1 agosto e suggellerĂ quanto giĂ discusso in Scozia da Donald Trump e Ursula von der Leyen. I dazi che il presidente americano attuerĂ nei confronti dei prodotti dell’Unione europea saranno del 15 per cento. Ma lo slittamento della firma rischia di cambiare le carte in tavola? Non secondo l’Ue. Il portavoce della Commissione europea per il Commercio, Olof Gill, ne ha parlato durante il briefing con la stampa a Bruxelles, sottolineando come giĂ da inizio agosto ci si aspetta che gli Usa attuino la nuova percentuale, rispettando l’accordo verbale raggiunto il 27 luglio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Dazi Usa, la firma può slittare ma l’Ue è certa: «Ci aspettiamo che Trump rispetti l’intesa»