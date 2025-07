Dazi Ue | Ci aspettiamo tariffe al 15% da domani

La Commissione europea ha confermato che, a partire da domani, gli Stati Uniti ridurranno i dazi sulle importazioni dall’Unione Europea al 15%, come previsto dall’intesa raggiunta domenica tra Ursula von der Leyen e Donald Trump. L'accordo, che sarĂ formalizzato in una dichiarazione congiunta ancora in fase di negoziazione, non è vincolante sul piano legale ma rappresenta un impegno politico. Nessuna esenzione immediata per il settore di vini e liquori, che resterĂ soggetto al 15%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dazi, Ue: "Ci aspettiamo tariffe al 15% da domani"

Fed, Powell: sui tassi aspettiamo, tagli fermati per via dei dazi - Roma, 1 lug. (askanews) – La Federal Reserve ha interrotto la sua manovra di tagli ai tassi di interesse a seguito dei dazi commerciali decisi dall’amministrazione Trump, in modo da verificare quali siano gli effetti inflazionistici degli stessi.

Schlein, "dazi follia autarchica, se aspettiamo Meloni..." - "Se aspettiamo che parli Meloni... Io esprimo l'auspicio che da qui al primo agosto ci sia il tempo per negoziare ed evitare una guerra commerciale che avrebbe conseguenze atroci sull' economia italiana, europea e americana.

Schlein: “Dazi Usa al 30%? Follia autarchica. Parlo io perché se aspettiamo Meloni…” - “Lo dico subito, perché se aspettiamo che parli Meloni… Spero che da qui al 1 agosto ci sia ancora tempo per negoziare ed evitare una guerra commerciale che avrebbe conseguenze atroci per l’economia italiana, europea e anche americana, una follia autarchica che farà solo male all’economia”.

