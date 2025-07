Dazi Ue | Ci aspettiamo che domani Trump rispetti intesa sul 15%

(Adnkronos) – La dichiarazione congiunta Ue-Usa sull'accordo commerciale stretto in forma verbale domenica scorsa a Turnberry, in Scozia, da Ursula von der Leyen e Donald Trump (attesa per domani venerdì 1 agosto) potrebbe slittare. In ogni caso la chiara aspettativa è quella il presidente Usa attui i dazi generalizzati concordati al 15% e le esenzioni . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: dazi - aspettiamo - trump - rispetti

Fed, Powell: sui tassi aspettiamo, tagli fermati per via dei dazi - Roma, 1 lug. (askanews) – La Federal Reserve ha interrotto la sua manovra di tagli ai tassi di interesse a seguito dei dazi commerciali decisi dall’amministrazione Trump, in modo da verificare quali siano gli effetti inflazionistici degli stessi.

Schlein, "dazi follia autarchica, se aspettiamo Meloni..." - "Se aspettiamo che parli Meloni... Io esprimo l'auspicio che da qui al primo agosto ci sia il tempo per negoziare ed evitare una guerra commerciale che avrebbe conseguenze atroci sull' economia italiana, europea e americana.

Schlein: “Dazi Usa al 30%? Follia autarchica. Parlo io perché se aspettiamo Meloni…” - “Lo dico subito, perché se aspettiamo che parli Meloni… Spero che da qui al 1 agosto ci sia ancora tempo per negoziare ed evitare una guerra commerciale che avrebbe conseguenze atroci per l’economia italiana, europea e anche americana, una follia autarchica che farà solo male all’economia”.

Meloni e Von der Leyen esultano: hanno trovato l’accordo con Trump. Wow! E in effetti c’è di che esultare. È un accordo fantastico. Per Trump, però: dazi al 15% e 750 miliardi (avete letto bene: 750 miliardi) di armi e gas. Per l’Italia (daje Meloni!) C’è poi un’ult Vai su Facebook

Dazi, accordo Usa-Ue: cosa cambia da domani e cosa può succedere; Ue, verso il congelamento dei controdazi: Ci aspettiamo tariffe al 15% da domani - Ue: Tassa sulle reti per le Big Tech non è praticabile; Dazi, le ultime notizie in diretta | Ue: ci aspettiamo che domani Trump applichi tariffe al 15%. Cosa può succedere.

Dazi, Ue: "Ci aspettiamo che domani Trump rispetti intesa sul 15% - Usa sull'accordo commerciale stretto in forma verbale a Turnberry in Scozia potrebbe slittare. Scrive adnkronos.com

Dazi, è l’ultimo giorno. Commissione Ue: “La firma può slittare ma ci aspettiamo tariffe al 15%” - Senza intesa, dall’1 agosto si applicano le barriere sancite dalle lettere di Trump o scritte sulla lavagna colorato nel Liberation day. Come scrive repubblica.it