L’introduzione dei dazi al 15% degli Stati Uniti sono un colpo durissimo per l’economia del Piceno, costretta a subire ripercussioni molto pesanti sul fronte export. La Cna di Ascoli esprime preoccupazione sulle sorti delle esportazioni delle piccole imprese, fiore all’occhiello di un saper fare conosciuto e apprezzato ben oltre i confini nazionali, che da agosto in poi dovrà fare i conti con una tassa estremamente penalizzante per chi produce e chi acquista dall’estero. Dopo Francia e Germania, infatti, gli Usa sono il terzo Paese di riferimento dell’export marchigiano e nel 2024 la provincia di Ascoli ha esportato negli Stati Uniti beni per 365 milioni di euro, di cui 247 in articoli farmaceutici e chimico-medicali, 15 milioni di euro in prodotti in gomma e materie plastiche e quasi 19 milioni in prodotti tessili, calzature, abbigliamento, pelli e accessori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dazi su vini, moda, farmaci. Dalla Cna a Confartigianato: "Un colpo duro sul Piceno"