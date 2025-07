Dazi si avvicina la scadenza del primo agosto ma il documento potrebbe slittare

Il portavoce della Commissione europea, Olof Gill, precisa che non c'è ancora accordo su molti punti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dazi, si avvicina la scadenza del primo agosto, ma il «documento potrebbe slittare»

Si avvicina l’intesa sui dazi, ma per l’Ue saranno oltre il 10% - Donald Trump continua a inviare lettere per imporre nuovi dazi ma, almeno per il momento, risparmia l’Ue.

Il vertice Trump-Ursula avvicina l'accordo sui dazi: “Sarà l'intesa più grande” - L’incontro tra i due leader è fissato per domenica. Von der Leyen lo annuncia sui social. Il tycoon sbarcato in Scozia invita l’Ue a usare politiche anti-migranti: «Fermateli, vi state rovinando da soli.

Ue, verso il congelamento dei controdazi: Ci aspettiamo tariffe al 15% da domani - Ue: Tassa sulle reti per le Big Tech non è praticabile; Confindustria: «Con i dazi al 30% impatto di -0,8% sul Pil nel 2027»; La BCE mantiene i tassi d’interesse invariati, mentre si avvicina la scadenza dei dazi USA.

Dazi, Trump: "Scadenza primo agosto rimane, non ci saranno estensioni" - "La scadenza del primo agosto è la scadenza del primo agosto, rimane ferma, non ci saranno estensioni. Lo riporta msn.com

Dazi, Ue: "Ci aspettiamo che domani Trump rispetti intesa sul 15% - Usa sull'accordo commerciale stretto in forma verbale a Turnberry in Scozia potrebbe slittare. Secondo msn.com