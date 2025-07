Dazi Napoletano Solania | Al 15%? Da domani su pomodoro SMarzano sarà al 21,5%

(Adnkronos) – L'intesa tra Usa e Ue sui dazi al 15% per i prodotti europei entrerĂ in vigore domani 1° agosto. Ma l'incertezza, mancando ancora un piano operativo sui diversi settori, regna sovrana. E le sorprese, per le aziende italiane che esportano in Usa, sono dietro l'angolo. Anche quelle di ritrovarsi, concretamente, a dover fronteggiare . Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Dazi, Napoletano (Solania): "Al 15%? Da domani su pomodoro S.Marzano sarà al 21,5%** - L'amministratore unico dell'azienda campana che esporta in Usa per il 50%: 'è somma 6,50 che già pagavamo più 15 aggiunto, ma noi fiduciosi grazie a qualità del nostro prodotto'.

