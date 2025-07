Dazi l’economista Bianchi | L’Europa deve osare O finirà schiavizzata

Roma, 30 luglio 2025 – Patrizio Bianchi, economista, ex ministro dell’Istruzione, è uno dei più attenti osservatori delle vicende internazionali ed è stato l’unico italiano presente al vertice riservatissimo del Celp (China Executive Leadership Programme) a Cambridge, con il gotha delle industrie di Stato cinesi e i manager delle maggiori aziende europee. Un appuntamento tradizionale ma che ha acquistato oggi un particolare significato. Professore, dopo l’accordo sui dazi, dobbiamo aspettarci un’invasione dei prodotti made in Pechino? “Il problema vero non è la Cina né gli Usa, ma è l’Europa. Se in una fase così competitiva continua a presentarsi frammentata e punta solo a ridurre i danni, è destinata a fallire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi, l’economista Bianchi: “L’Europa deve osare. O finirà schiavizzata”

In questa notizia si parla di: dazi - economista - bianchi - europa

Dazi, l’economista Cottarelli: “Senza accordo è giusto reagire” - Roma, 15 luglio 2025 – L’Europa ha scelto la strada del negoziato sui dazi sospendendo, per il momento, di ricorrere ad armi più dure.

Accordo Usa-Europa sui dazi, l’economista Fortis: “La Ue aveva poche armi. Ha prevalso il buon senso” - Roma, 29 luglio 2025 – “L’ accordo è il frutto di un negoziato in cui una parte, gli Usa, ha cercato di imporre la volontà del Paese più forte – spiega Marco Fortis, economista, direttore e vicepresidente della Fondazione Edison –.

Accordo Usa-Cina sui dazi, l’analisi dell’economista: “Il vero rischio è svuotare la Wto” - Roma, 13 maggio 2025 – È presto per cantare vittoria. L’accordo fra Usa e Cina sui dazi non convince fino in fondo Andrea Fracasso, titolare di una cattedra di politica economica all’ Università di Trento, ma soprattutto attento osservatore di quello che sta avvenendo sul fronte della guerra commerciale.

Dalla Scozia Trump e von der Leyen hanno siglato un accordo commerciale tra Usa e Ue: dazi fissi al 15 per cento, acquisti di armamenti americani da parte dell’Europa e 600 miliardi di investimenti europei negli Stati Uniti ? https://l.euronews.com/Iw0 #Eur Vai su Facebook

Dazi, l’economista Bianchi: “L’Europa deve osare. O finirà schiavizzata”; Quanto potrebbero pesare sul made in Italy i dazi Usa? Gli scenari; Dazi all’Europa, le news. Von der Leyen: “Contromisure sospese”. Meloni: “Italia farà la sua parte”.

Accordo Usa-Europa sui dazi, l’economista Fortis: “La Ue aveva poche armi. Ha prevalso il buon senso” - Il direttore della Fondazione Edison: l’Europa ha messo fine all’incertezza. Da msn.com

Dazi, testi Usa-Ue diversi. Fmi alza stime Pil globale ma avverte: economia resta fragile - Fmi alza stime Pil globale ma avverte: economia resta fragile ... tg24.sky.it scrive