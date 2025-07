Dazi le notizie in diretta | corsa contro il tempo per un testo condiviso tra Usa e Ue

Dovrebbe essere oggi 31 luglio l’ ultimo giorno prima dell’entrata in vigore dei dazi sulle esportazioni negli Stati Uniti: il presidente americano Donald Trump ha detto sul suo social Truth che la scadenza del primo agosto per trovare un accordo non sarà prorogata. Ma dopo la stretta di mano in Scozia tra Ursula von der Leyen e il leader della Casa Bianca, ancora manca un testo condiviso nell’intesa tra Europa e Stati Uniti, ed è corsa contro il tempo. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intanto, ha indicato nello 0,5% del Pil l’impatto delle tariffe sull’economia italiana. Segui tutte le notizie in diretta in questo articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, le notizie in diretta: corsa contro il tempo per un testo condiviso tra Usa e Ue

Sul piatto 1.500 miliardi di beni. Parte la corsa per evitare i dazi - Serve un accordo entro l'8 luglio quando scadrà la pausa concessa all'Ue da Trump. Germania e Italia le più esposte, ma anche Washington ha grossi interessi sui servizi

Alimentari e bevande, export a +5,5%: è corsa contro il tempo per anticipare i dazi - Dazi, è partita la corsa contro il tempo per fare scorte di alimentari e bevande. Se il calo della produzione manifatturiera non accenna a fermarsi, il settore alimentare e bevande si conferma il comparto in continua crescita.

Corsa a scambi pre-dazi, Fmi alza le stime sul Pil globale - Il Fondo monetario internazionale alza le stime di crescita globali: rispetto alle previsioni di aprile, il Pil del 2025 viene rivisto al rialzo al 3% (+0,2 punti percentuali) e nel 2026 al 3,1% (+0,1 punti), grazie agli scambi commerciali intensificati più delle attese per anticipare i dazi che verranno, e a causa delle tariffe più basse di quanto annunciato ad aprile.

L'accordo Stati Uniti-Europa per i dazi al 15%, gli incidenti che hanno segnato la domenica nella Bergamasca e la chiusura del Pellegrinaggio in Adamello sulle prime pagine di oggi. Ne parliamo alle 09:30, nella #RassegnaStampa

L'Ue pubblica sua nota sui dazi: differenze da quella Usa - L'Unione europea ha pubblicato una nota informativa sul patto sui dazi siglato domenica in Scozia. Si legge su iltempo.it