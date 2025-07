Dazi e instabilità globale L’incertezza frena le imprese

Un clima di incertezza ha caratterizzato i primi sei mesi dell’ industria romagnola, a causa dell’ instabilità geopolitica e delle crescenti tensioni commerciali, a partire dall’inasprimento dei dazi statunitensi sui prodotti europei. È quanto emerge dall’indagine congiunturale del Centro Studi di Confindustria Romagna, che ha analizzato le variazioni del primo semestre del 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e le previsioni per il prosieguo dell’anno. "La mancanza di punti fermi e di certezze è la peggiore condizione per chi deve pianificare, decidere, investire – afferma il presidente Mario Riciputi – e nella prima parte dell’anno le imprese esportatrici sono state in balia di continui annunci di provvedimenti poi sospesi, trattative, continui cambi di direzione fino all’accordo di pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dazi e instabilità globale. L’incertezza frena le imprese

Meloni: “L’Europa rimuova i dazi interni in questo quadro di instabilità” - (LaPresse) “Consideriamo fondamentale, a maggior ragione in un quadro di instabilità dei mercati internazionali, che l’Europa abbia il coraggio di rimuovere quei dazi interni che si è autoimposta in questi anni.

