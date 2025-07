Dazi è corsa contro il tempo per l' accordo L' Ue | Speriamo che Trump rispetti l' intesa sul 15% Il tycoon | America tornerà ricca

Continuano le trattative tra gli Stati Uniti e diversi Paesi del mondo per trovare accordi in merito ai dazi applicati all'export. Alla mezzanotte la scadenza del termine imposto da Trump, cosa può succedere ancora?.

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Prove di dialogo Cina-Usa sui dazi, Pechino: "Passo importante" | Trump soddisfatto: "Fatti grandi progressi" - Gli incontri per cercare una de-escalation nella guerra commerciale si tengono in un luogo segreto a Ginevra; forse dureranno sino a lunedì

Trump, Von der Leyen e Meloni sono peggio del Covid. Tra dazi, corsa al riarmo e politiche contro gli standard sociali e ambientali, faranno dei giganteschi danni al nostro Paese e all’Europa. Tanto che per riparare il disastro previsto da questa resa dell’Euro Vai su Facebook

