Dazi e conflitto in Medio oriente non frenano Ferretti oltre 620 milioni di ricavi nel primo semestre Presenteremo nuovi modelli

I timori per i dazi di Donald Trump e il conflitto in Medio oriente non frenano Ferretti Group. Il primo semestre si è chiuso con ricavi netti pari a 620,4 milioni di euro, in crescita del 1,5% rispetto al primo semestre 2024. L'utile è stato di 43,6 milioni, in linea con il primo semestre 2024. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

