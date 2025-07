Dazi dubbi sull’accordo | l’Ue rinvia di 6 mesi

L’ Unione europea ha annunciato che rinvierĂ di 6 mesi l’entrata in vigore dei contro-dazi agli Usa. Queste contromisure sarebbero state adottate se gli Stati Uniti avessero effettivamente imposto dazi del 30% a partire dal 1° agosto. L’accordo tra Donald Trump e Ursula von der Leyen dovrebbe aver evitato questa ipotesi. Il testo definitivo dell’ accordo commerciale tra Ue e Usa, però, non esiste ancora. Ci sono ancora molte questioni aperte, dalla web tax alle possibili quote sui farmaci, alle liste di esenzione, fino all’attuazione degli accordi su armi ed energia, su cui Bruxelles non ha nessuna competenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it Š Quifinanza.it - Dazi, dubbi sull’accordo: l’Ue rinvia di 6 mesi

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

Meloni e Von der Leyen esultano: hanno trovato l'accordo con Trump. Wow! E in effetti c'è di che esultare. È un accordo fantastico. Per Trump, però: dazi al 15% e 750 miliardi (avete letto bene: 750 miliardi) di armi e gas. Per l'Italia (daje Meloni!) C'è poi un'ult

