Dazi di Trump sull' agroalimentare italiano | la rabbia di Coldiretti Sondrio

L’introduzione di dazi al 15% da parte degli Stati Uniti sui prodotti agroalimentari italiani rischia di far perdere oltre 1 miliardo di euro al comparto, frenando una crescita costante che ha visto il cibo Made in Italy imporsi come sinonimo di qualità oltreoceano. È quanto emerge da un’analisi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: dazi - trump - agroalimentare - italiano

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Prove di dialogo Cina-Usa sui dazi, Pechino: "Passo importante" | Trump soddisfatto: "Fatti grandi progressi" - Gli incontri per cercare una de-escalation nella guerra commerciale si tengono in un luogo segreto a Ginevra; forse dureranno sino a lunedì

L’incertezza legata all’evolversi della situazione e i dazi aggiuntivi minacciati da Trump hanno fermato la crescita in valore dell’export agroalimentare italiano in Usa, che a maggio è crollata al +0,4%, con risultati peraltro negativi per tutti i prodotti più esportati Vai su X

“Gli USA sono il principale mercato fuori Europa per l’agroalimentare italiano. Noi siamo i principali esportatori sul mercato statunitense. I #dazi ci preoccupano e anche le aliquote diverse applicate dall’Amministrazione Trump”. “Di questo e di altri temi cr Vai su Facebook

Dazi di Trump sull'agroalimentare italiano: la rabbia di Coldiretti Sondrio; Dazi, Usa e Ue si accordano per il 15%; Dazi Usa al 15% sul vino italiano: impatto da 317 milioni. Frescobaldi: «Penalizzato almeno l’80% del settore.

La mozzarella di bufala fino a 60 euro al chilo per i dazi di Trump - Nella sola Campania le imprese che esportano negli Usa sono circa 40mila, per un fatturato annuo di un miliardo e 900 milioni di euro ... Secondo today.it

Dazi Usa: accordo con l'Europa, aliquota fissa al 15%, ma incertezza su vino e agroalimentare italiano - Stangata del 50 per cento confermata, anche se l’Europa spera in un alleggerimento futuro. Da tg.la7.it