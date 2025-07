Dazi | Bremmer ' intesa sbilanciata? Europa ora è debole di più non poteva fare'

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - Ursula von der Leyen e gli altri leader "non avrebbero potuto ottenere di più da Donald Trump". Il politologo Ian Bremmer, presidente e fondatore di Eurasia Group, parla con il Corriere della Sera e dà un giudizio positivo sugli esiti, per altro ancora provvisori, del negoziato tra Ue e Stati Uniti. "Non mi sorprende - afferma - che il risultato sia più favorevole agli americani. L'economia dei Paesi europei è più debole rispetto a quella statunitense. È meno orientata verso il settore privato; la regolamentazione è più restrittiva. Direi che la Ue non sarebbe in grado di reggere una guerra commerciale con gli Usa". 🔗 Leggi su Iltempo.it

