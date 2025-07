Dazi al via dal 15% europeo al 30% sul Messico | tutte le tariffe americane Paese per Paese e i trucchetti dietro alle percentuali

Come in ogni partita – o battaglia o guerra se così la si vuole chiamare – c’è chi vince e c’è chi perde. Quella dei dazi, che da domani venerdì 1 agosto cominceranno a gravare sui traffici globali, il discorso rimane valido. Semplicemente, ora come ora, è impossibile capire chi l’abbia spuntata. A ogni azione, che si tratti di tariffe unilateralmente applicate dagli Stati Uniti o accordi di scambio come quello con l’Unione europea, corrisponde una reazione che potenzialmente ridisegnerà il prossimo futuro del commercio. E non è detto che a dazi inferiori si abbini un vantaggio economico immediato. 🔗 Leggi su Open.online

Dazi,Trump:accordo con importante Paese - 7.30 Il presidente Usa Trump ha detto che annunerà un "importante accordo commerciale" con un "grande Paese".

Starmer, accordo sui dazi con gli Stati Uniti. È la prima intesa formale sulle tariffe con un altro Paese - Non riguarderà un trattato bilaterale di libero scambio post-Brexit, ma soltanto il raggiungimento di una intesa tra Washington e Londra limitata all’annacquamento dei dazi reciproci.

Germania: funzionario, dazi punitivi USA danneggiano manifattura del Paese - L’escalation delle tensioni commerciali e i dazi punitivi imposti dagli Stati Uniti pongono seri rischi al settore manifatturiero tedesco, ha dichiarato Hubert Aiwanger, vice ministro-presidente della Baviera, Germania.

