DayDreamer Anticipazioni | Polen Tenta Can Sanem lo Riconquista!

DayDreamer Anticipazioni: Sanem in azione, Can spiazzato da Polen Tra emozioni e colpi bassi, una notte rivoluziona tutto. Can resta o parte? L'aria tra Can e Sanem è ancora carica di tensione. Lei custodisce un segreto che le pesa come un macigno: non ha ancora trovato il coraggio di raccontare a Can di aver venduto il suo profumo a Fabri. E questo silenzio rischia di allontanarli sempre di più. Ma proprio quando tutto sembra sul punto di crollare, Sanem decide di fare una sorpresa a Can che potrebbe cambiare le carte in tavola. Una festa dal retrogusto amaro. Leyla vuole ufficializzare il suo fidanzamento con Osman e lo racconta con entusiasmo alla sorella.

In questa notizia si parla di: sanem - daydreamer - anticipazioni - polen

