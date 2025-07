Dap Festival | protagonista la danza La rassegna conquista il territorio Successo per la decima edizione

Professionalità , passione, dedizione per la danza e per l’arte unite alla bellezza suggestiva dei luoghi, il Chiostro di Sant’Agostino e altre zone, alle risorse di prima qualità del territorio della Piccola Atene: miscelate insieme queste componenti ed ecco che anche quest’anno il Dap Festival, danza in arte a Pietrasanta, che ha il volto di Adria Ferrali, fondatrice della manifestazione e di Sara Tartaglia, direttrice esecutiva, ha avuto il consenso e gli applausi a scena aperta degli spettatori. La decima edizione della manifestazione che, dall’ultima settimana di giugno fino alla prima settimana di luglio ha celebrato cala il sipario, ma Adria Ferrali e Sara Tartaglia sono già a lavoro per preparare l’edizione 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dap Festival: protagonista la danza . La rassegna conquista il territorio. Successo per la decima edizione

“Salerno Danza Festival”, in Cilento dal 18 al 20 luglio 2025: Tra corpi e territori, la danza come relazione e resistenza - Dalle piazze storiche di Gioi al Teatro Kamaraton di Camerota, un trittico di giornate per attraversare la contemporaneità con il linguaggio del corpo Salerno Danza Festival torna ad abitare il Cilento con una serie di appuntamenti che intrecciano creazione coreografica, site-specific e azione scenica.

Florence Dance Festival, in scena la danza del coreografo australiano Lewis Major - Firenze, 20 luglio 2025 - Il Florence Dance Festival, giunto alla 36esima edizione con la direzione artistica di Marga Nativo e Keith Ferrone, presenta Cartography Of Light della compagnia australiana Lewis Major Projects.

In punta di piedi al Gran Teatro . Su il sipario sul Festival della danza. Tra giovani promesse ed étoile - VIAREGGIO È ormai divenuta la sua seconda casa, di Andrea Volpintesta, insegnante, coreografo ed étoile, tra il rumore del mare e il silenzio delle sale rotto soltanto dai passi, severi e fluenti, della danza, quella che, da ormai diversi anni, ospita, insieme a lui, maestri e danzatori di calibro internazionale all’interno dell’evento, quest’anno alla sua quinta edizione, affermatosi e solidificatosi tra le stesse scuole di danza del territorio.

TERRITORIO - Domenica 27 luglio ore 21 la star del flamenco Sergio Bernal a Jesi per il Festival Pergolesi Spontini. Un visionario racconto per quadri in cui si fondono la tradizione spagnola, l’eleganza della danza classica e il fuoco e la passione del flamen Vai su Facebook

