Danno neurologico Lorenzo caduto dagli anelli le terribili parole dei medici dopo il dramma

C’è una stanza d’ospedale in Germania dove il tempo sembra essersi fermato. Intorno a un giovane atleta, la speranza e la paura camminano mano nella mano, mentre una famiglia e tutto il mondo della ginnastica trattengono il respiro in attesa di notizie. La storia di Lorenzo Bonicelli, 23 anni, è diventata il simbolo di una battaglia che nessuno avrebbe mai voluto combattere. Il suo sorriso, fino a pochi giorni fa protagonista tra gli anelli delle Universiadi estive, oggi si aggrappa al coraggio e alla forza di chi gli sta vicino. >> “È incinta”. Test di gravidanza positivo a Temptation Island, arriva la conferma: chi è la fidanzata in dolce attesa Durante un esercizio che aveva ripetuto mille volte, il destino di Lorenzo ha preso una piega inaspettata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

