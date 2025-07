Danno erariale per prodotti da fumo | scatta il sequestro da oltre 54 milioni di euro

Maxisequestro da 54 milioni di euro eseguito nei giorni scorsi dalla guardia di finanza dei Comandi Provinciali di Salerno e Caserta, con l’ausilio dell’Adm-Direzione Territoriale di Napoli. E' stato eseguito un decreto di perquisizione e sequestro d’urgenza, su delega della Procura della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Frodi fiscali sui bonus edilizi, maxi sequestro da 11 milioni a Prato - PRATO (ITALPRESS) – La GdF di Prato ha dato esecuzione a un provvedimento emesso dal GIP di Pistoia, con il quale sono stati disposti sequestri preventivi, diretti e per equivalente, per un valore complessivo di circa 11 milioni di euro.

Bonus facciate, maxi sequestro da 11 milioni di euro in Toscana. Indagata anche una commercialista - Prato, 15 maggio 2025 – Una delle più imponenti operazioni contro le frodi sui bonus edilizi mai condotte in Toscana ha portato al sequestro di beni per un valore complessivo di 11 milioni di euro.

Supermercato nel Catanese coinvolto in caporalato: arresti e sequestro per 3 milioni - Trentasette lavoratori di un supermercato del Catanese sarebbero stati impiegati "un numero di ore nettamente superiore rispetto a quelle previste da contratto, con retribuzioni che, nei casi più gravi, si sarebbero attestate a 1,6 euro l'ora con stipendi mensili di 7-800 euro per i giovani a fronte di oltre 60 ore settimanali di lavoro".

Truffe con i bonus edilizi, sequestro da 19,5 milioni di euro Crediti fiscali del valore complessivo di circa 19,5 milioni di euro, riconducibili alle... Vai su Facebook

Gruppo Vitali sotto inchiesta: bancarotta fraudolenta, prestanomi e sequestro da 50 milioni. Sotto la lente anche la sede di Peschiera Borromeo - L’azienda, con sede a Peschiera Borromeo in via Lombardia, è nota per la realizzazione dell’Innovation Campus. Come scrive 7giorni.info

Gruppo Vitali, i 50 milioni sotto sequestro, la testa di legno di 88 anni per il fallimento e i 15 mila euro per il suv dell'ex parlamentare - "Nel rispetto che le decisioni giudiziarie impongono, si ritiene che la vicenda rappresenti un mero equivoco processuale che quanto prima sarà chiarito. Scrive informazione.it