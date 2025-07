Danis Pagani in concerto a Cortona

Sabato 2 agosto, alle 21, nel chiostro del Centro Convegni Sant’Agostino di Cortona, il pubblico vedrĂ all’opera il maestro Danis Pagani che si esibirĂ in un concerto al pianoforte. Danis Pagani è un giovane e talentuoso cortonese cresciuto sin da piccolo in un’atmosfera intrisa di musica che ha. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

