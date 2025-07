Daniela Lucangeli porta al Paganini ' Tu chiamale se vuoi'

Giovedì 9 aprile 2026, salirĂ sul palco dell’Auditorium Paganini Daniela Lucangeli, professoressa di Psicologia dello sviluppo e dell’Educazione ed esperta di psicologia dell’apprendimento, col suo nuovo spettacolo “Tu chiamale se vuoi.” Una Lectio che ci guida alla scoperta del nostro sentire. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: daniela - lucangeli - paganini - chiamale

“L’adolescenza non è una malattia, l’urgente appello di Daniela Lucangeli per una rivoluzione educativa: la pandemia nascosta dietro solitudine e autolesionismo che nessuno vuole vedere - Daniela Lucangeli apre il suo intervento agli Stati Generali dell'infanzia e dell'adolescenza con la testimonianza di Maria, sedicenne che risponde al suo articolo "L'adolescenza non è una malattia".

Daniela Lucangeli: “Desiderare o dipendere”, la neuroscienza al servizio dell’educazione: “I genitori non vedono i segnali di aiuto dei figli” - Daniela Lucangeli, professoressa di Psicologia dello sviluppo e dell'Educazione all'Università di Padova, ha offerto un intervento profondo e toccante nel percorso "Famiglie al centro della tempesta".

"Tu chiamale se vuoi..." è una Lectio di Daniela Lucangeli che ci guida alla scoperta del nostro sentire profondo. Un monologo che è un viaggio per scoprire quanto psyché, corpo, cuore e memorie siano profondamente connessi, lo stesso flusso di vita. Ecco l Vai su Facebook

Daniela Lucangeli porta al Paganini 'Tu chiamale se vuoi...'.

Daniela Lucangeli porta al Paganini 'Tu chiamale se vuoi...' - Giovedì 9 aprile 2026, salirà sul palco dell’Auditorium Paganini Daniela Lucangeli, professoressa di Psicologia dello sviluppo e dell’Educazione ed esperta di ... Si legge su parmatoday.it