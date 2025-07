Daniela Di Maggio mamma di Giogiò Cutolo candidata per la Lega di Salvini alle regionali in Campania

Daniela Di Maggio, mamma di Giovambattista Cutolo, candidata alle regionali in Campania con la Lega. Annuncio in Senato durante la presentazione di tre proposte di legge per la sicurezza. In sala anche Salvini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: daniela - maggio - mamma - cutolo

Il 12 e il 13 maggio il congresso della Cisl Sicilia: aprirà i lavori la segretaria nazionale Daniela Fumarola - Duecentocinquanta delegati che rappresentano circa 300 mila lavoratori siciliani, parteciperanno al congresso regionale della Cisl Sicilia che si svolgerà il 12 e il 13 maggio all’Hotel San Paolo Palace di Palermo.

Daniela Di Maggio: «Il mio Giogiò vive attraverso i bambini della sua orchestra, dal mio dolore di mamma è nato qualcosa di bello» - Stamattina, come ogni giorno da quasi due anni, la signora Daniela Di Maggio si è svegliata, ha accarezzato le ceneri di suo figlio e gli ha acceso una candela.

Video l’Eredità 15 maggio 2025: Daniela di Bolzano - L’Eredità di giovedì 15 maggio 2025. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, anche

Ora in diretta da Roma per la conferenza stampa di presentazione della “Legge Giogiò”. Con me la dottoressa Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli nel 2023. Una battaglia di giustizia e verità . https://facebo Vai su X

Daniela Di Maggio, mamma di Giogiò Cutolo, candidata per la Lega di Salvini alle regionali in Campania; Daniela Di Maggio, mamma di Giogiò: il killer di mio figlio appare sui social dal carcere. Nordio attiva verifiche; Le cose devono cambiare, parla Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo.

Daniela Di Maggio, mamma di Giogiò Cutolo, candidata per la Lega di Salvini alle regionali in Campania - Daniela Di Maggio, mamma di Giovambattista Cutolo, candidata alle regionali in Campania con la Lega. Da fanpage.it

Daniela Di Maggio, chi è la mamma di Giovanbattista Cutolo/ "Eravamo ... - La mamma di Giovanbattista Cutolo, Daniela Di Maggio, si sente una condottiera che deve portare avanti il messaggio del figlio: â€śÈ stata un’ingiustizia, non bisogna girarsi dall’altra parte. Da ilsussidiario.net