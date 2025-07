ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio ufficiale durante la conferenza stampa al Senato. Daniela Di Maggio, madre di Giovambattista Cutolo, noto come Giogiò, sarà candidata per la Lega di Matteo Salvini alle prossime elezioni regionali in Campania. L’annuncio è stato dato il 31 luglio, nel corso di una conferenza stampa nella sala Nassirya del Senato, in occasione della presentazione di tre proposte di legge sulla sicurezza. Il tragico caso di Giogiò Cutolo. Giovambattista Cutolo, musicista di 24 anni, è stato vittima di un agguato lo scorso 31 agosto 2023 a Napoli, in piazza Municipio. Mentre si trovava con la fidanzata in una paninoteca, cercava di sedare una lite alla quale non era coinvolto direttamente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Daniela Di Maggio, mamma di Giogiò Cutolo, candidata per la Lega alle regionali in Campania