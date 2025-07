Daniela Di Maggio mamma di Giogiò Cutolo candidata con la Lega alle Regionali in Campania

L’annuncio di Matteo Salvini al Senato sulla candidatura della mamma di Giogiò Cutolo con la Lega alle prossime Regionali: “Una testimonianza incredibile di coraggio e impegno civico”. Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Giogiò Cutolo – il giovane musicista napoletano ucciso a colpi di pistola da un minorenne nell’agosto 2023 – sarà candidata con la . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Daniela Di Maggio, mamma di Giogiò Cutolo, candidata con la Lega alle Regionali in Campania

In questa notizia si parla di: giogiò - cutolo - daniela - maggio

Caivano, la madre di Giogiò Cutolo sul palco di Fratelli d’Italia - A Caivano durante l’evento ‘Il Coraggio di Cambiare’ organizzato da Fratelli d’Italia è salita sul palco Daniela Di Maggio, la madre di Giogiò Cutolo, il giovane musicista ucciso da un coetaneo nell’agosto del 2023.

Daniela Di Maggio alla Don Milani per l'aula intitolata al figlio Giogiò Cutolo - La mamma di Giogiò Cutuolo, musicista campano ucciso per una futile discussione dopo che era intervenuto per difendere alcuni amici, ha ricevuto dalle mani della sindaca Matilde Celentano una targa per il suo coraggio e il suo senso di responsabilità durante le giornate dedicate alla musica.

Mamma di Giogiò Cutolo sostituirà monumento danneggiato a Napoli - Tempo di lettura: < 1 minuto Inaugurata a marzo e seriamente danneggiata a maggio: “Proprio il giorno della mia denuncia sulle videochiamate effettuate dal carcere dal killer di Giogiò” sottolinea la mamma del musicista assassinato nell’agosto del 2023, Daniela Di Maggio.

Ciò che è accaduto a questa donna è atroce e nessuno può comprendere davvero il suo dolore, ma affidarsi a certi personaggi è incomprensibile. Daniela Di Maggio, mamma di Giogiò Cutolo, candidata per la Lega di #Salvini alle regionali in #Campania Vai su X

Daniela Di Maggio, la mamma di Giovambattista Cutolo, candidata con la Lega di Salvini alle regionali in Campania. Vai su Facebook