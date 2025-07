Dall’aeroporto di Torino a Dublino | il nuovo volo per la stagione invernale 2025 2026

Aer Lingus attiverà, nella stagione invernale 20252026, un nuovo volo che collegherà l’aeroporto di Torino con quello di Dublino. Il collegamento “della neve” è pensato per attrarre sciatori irlandesi e amanti degli sport invernali, che potranno facilmente raggiungere le vette del Piemonte e le. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: aeroporto - torino - dublino - volo

Due attivisti italiani fermati all’aeroporto del Cairo, Andrea Usala e Vittoria Antonioli Arduini partiti da Torino per la «Global March to Gaza» - Due studenti italiani, Andrea Usala e Vittoria Antonioli Arduini, sono stati fermati e sono al momento trattenuti all’interno dell’aereoporto de Il Cairo.

Partono da Torino per partecipare alla marcia per Gaza, arrestati all’aeroporto del Cairo - C’è un momento preciso in cui le parole non bastano più. È il momento in cui la protesta si fa corpo, si muove, prende un biglietto e parte.

Il radar non funziona: bloccati tutti i voli all'aeroporto di Torino Caselle - Serata di grandi disagi all’aeroporto Sandro Pertini di Caselle Torinese, il 28 giugno 2025. Per via di un guasto a un radar dell’Enav, l’azienda che gestisce il traffico aereo in tutta Italia, tutti i voli da e per il Nord Ovest d’Italia sono rimasti bloccati.

AER LINGUS: NUOVO VOLO NEVE FRA DUBLINO E TORINO DAL 21 DICEMBRE Un nuovo volo della neve fra Dublino e Torino è la novità per la winter 2025/2026 appena annunciata da Aer Lingus. Il collegamento, che partirà il prossimo 21 dicembre, sarà Vai su Facebook

Dall’aeroporto di Torino a Dublino: il nuovo volo per la stagione invernale 2025/2026; Aer Lingus volerà Torino-Dublino da dicembre; Torino e Dublino unite dal volo della neve Aer Lingus.

Dall’aeroporto di Torino a Dublino: il nuovo volo per la stagione invernale 2025/2026 - Il volo sarà operato tutte le domeniche a partire dal 21 dicembre 2025 fino a marzo 2026. Da torinotoday.it

Torino e Dublino unite dal volo della neve Aer Lingus - Il volo della neve si inserisce perfettamente nell’ottica di sviluppo turistico sia per il Piemonte che per l’Irlanda. Riporta guidaviaggi.it