Dall’abbazia di Genova al sogno nerazzurro | Honest Ahanor maturità e talento per l’Atalanta

Zingonia. Quando aveva un anno, si è trasferito da Aversa, dove viveva con il papà , a Genova, insieme alla mamma. Ora di anni ne ha 17, Honest Ahanor, non è ancora maggiorenne, ma parla già come un uomo maturo. D’altronde è sempre stato abituato a stare con quelli più grandi di lui: il naturale corso delle cose di chi è così forte da essere sempre promosso sotto età . Per sua stessa ammissione: “È anche per questo che ho imparato in anticipo a gestire le cose e stare attento a determinate dinamiche”. Anche all’ Atalanta, nella rosa della prima squadra sarà il più piccolo: lo scorso anno era Marco Palestra, classe 2005, tre anni in più. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Dall’abbazia di Genova al sogno nerazzurro: Honest Ahanor, maturità e talento per l’Atalanta

In questa notizia si parla di: genova - honest - ahanor - atalanta

Pruzzo: "Difficile resistere alla tentazione di cedere Ahanor per 20 milioni" Onofri: "Se lo vendi, vuol dire che hai bisogno di farlo. Bisogna confidare nei giocatori che verranno presi" "Se vendi un ragazzino così, vuol dire che hai "bisogno" di farlo. Però poi puoi Vai su Facebook

Dall’abbazia di Genova al sogno nerazzurro: Honest Ahanor, maturità e talento per l’Atalanta; Genoa, Ahanor ceduto all’Atalanta per 20 milioni; Genoa, Ahanor all’Atalanta per 20 milioni: cessione monstre che però divide i tifosi.

Atalanta, Ahanor si presenta e sogna l'esordio in Champions League - Il nuovo acquisto nerazzurro spiega quale ruolo preferisce tra difesa e fascia, fissando i suoi obiettivi in quel di Bergamo. Da calciomercato.com

Calcio: Atalanta; Ahanor, non penso al mio prezzo di mercato - "Il mio prezzo è uno stimolo per la fiducia ricevuta da una società come l'Atalanta. Secondo tuttosport.com