Non è la prima volta che Airbnb viene tirata in mezzo al conflitto in Medio Oriente. È successo nel Regno Unito, ad esempio, dove alcune associazioni per i diritti umani hanno chiesto alla National Crime Agency (NCA) di avviare un’indagine per presunti legami di riciclaggio di denaro con gli insediamenti israeliani (lo riporta un articolo del Daily Mail non più tardi di un mese fa). Secondo la denuncia di Global Legal Action Network (GLAN) e Al-Haq (l’organizzazione per i diritti dei palestinesi), il colosso degli affitti avrebbe infranto le norme antiriciclaggio britanniche inserendo oltre 300 case vacanze in insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania e a Gerusalemme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalla volontà di ritirarsi alla revoca