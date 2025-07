Dalla Use Rosa Scotti alla Nazionale Under 20 Sophia Lussignoli sarà agli Europei in Portogallo

La palla a spicchi della nuova stagione non ha ancora iniziato a rimbalzare, ma in casa Use Rosa Scotti arriva già la prima soddisfazione. La nuova biancorossa Sophia Lussignoli figura infatti tra le convocate per la Nazionale femminile Under 20 che, in agosto, giocherà gli Europei a Matosinhos, in Portogallo. Coach Giuseppe Piazza ha diramato la lista ufficiale delle dodici ragazze che difenderanno i colori azzurri nel campionato continentale di categoria e tra queste c’è appunto anche la play classe 2005 dell’Use Rosa Scotti. Per lei non si tratta della prima esperienza in Nazionale visto che nel 2023 è stata protagonista agli europei Under 18, con una media di 22 minuti a 7,7 punti a partita e nel 2024 ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati Europei Under 20 di Vilnius, in Lituania. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalla Use Rosa Scotti alla Nazionale Under 20. Sophia Lussignoli sarà agli Europei in Portogallo

In questa notizia si parla di: rosa - scotti - nazionale - under

Liga Vente confermata all'Use Rosa Scotti per la Serie A2 femminile - Liga Vente sarà tra i punti fermi dell’ Use Rosa Scotti anche per il prossimo campionato di Serie A2 femminile.

Giulia Ianezic rinnova con Use Rosa Scotti per la Serie A2 Femminile - Miglior giocatrice della finale di Coppa Italia, vinta contro Costa Masnaga, Giulia Ianezic vestirà la canotta biancorossa anche nella prossima stagione di Serie A2 Femminile.

Anna Rylichova si unisce all'Use Rosa Scotti per la stagione 2025-26 - La prima nuova straniera per la stagione 2025-26 arriva dalla Repubblica Ceca. In vista del prossimo campionato di Serie A2 Femminile, infatti, l’ Use Rosa Scotti si è assicurata le prestazioni di Anna Rylichova.

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa di Scaligera Basket Verona Tezenis Verona è lieta di comunicare che sarà sede della prima tappa della LBA #NextGenCup 2025/26, il torneo riservato alle formazioni Under 19 dei club di Serie A, giu Vai su Facebook

Dalla Use Rosa Scotti alla Nazionale Under 20. Sophia Lussignoli sarà agli Europei in Portogallo; Use ROSA SCOTTI EMPOLI vince la Coppa Italia di Serie A2F. Le congratulazioni del presidente Petrucci; Use, Sophia Lussignoli in Nazionale per gli Europei U20.

Dalla Use Rosa Scotti alla Nazionale Under 20. Sophia Lussignoli sarà agli Europei in Portogallo - La palla a spicchi della nuova stagione non ha ancora iniziato a rimbalzare, ma in casa Use Rosa Scotti arriva già la prima soddisfazione. Da lanazione.it

Use, Sophia Lussignoli in Nazionale per gli Europei U20 - C’è anche Sophia Lussignoli nella lista delle convocate per la Nazionale femminile Under 20 che, il prossimo mese di agosto, giocherà gli Europei a ... Scrive gonews.it