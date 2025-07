Dalla telefonata alla richiesta di soldi per le cure anziana sventa una truffa

Fra le tecniche utilizzate per raggirare i cittadini, non mancano i riferimenti al tema della salute. Nei giorni scorsi, infatti, a Ostellato, un'anziana donna ha ricevuto una telefonata da parte di una ragazza che si presentava come sua nipote e che, disperata, le diceva di essere ricoverata in. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

“Venite a prendere mio figlio”: la telefonata della mamma del 15enne che ha ucciso un’anziana a Milano - Il 15enne che nel pomeriggio di mercoledì 14 maggio ha strangolato l'amica di famiglia Emma Teresa Meneghetti, 82 anni, ha subito confessato l'omicidio alla madre.

Anziana ingannata con la bugia del finto incidente stradale: il truffatore è un minorenne - La donna, dopo aver ricevuto una chiamata, ha consegnato soldi e gioielli al ragazzo. Da bologna.repubblica.it

Si è finto suo nipote per truffare un'anziana, denunciato un minorenne a Potenza - Ha finto di essere suo nipote, chiedendo a un'anziana di consegnare dei soldi a un altrettanto finto corriere che avrebbe consegnato un pacco a nome suo. rainews.it scrive