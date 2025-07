Dal Terzo Reich all' atomica | da anni nel mirino

Sergio Mattarella, l'uomo nel mirino dei russi. Non è la prima volta che il nostro presidente della Repubblica viene attaccato. Frontalmente. La sua colpa? Non essere indifferente di fronte agli orrori della guerra. Alle bombe che, ancora oggi, cadono nel cuore dell'Europa uccidendo. Le denunce pubbliche del presidente hanno fatto storcere il naso più di una volta al Cremlino che, attraverso i suoi mandanti, ha criticato pesantemente le parole di Mattarella. Il primo attacco risale a maggio 2024. L'inquilino del Quirinale, in occasione dell'ottantesimo anniversario della battaglia di Montecassino, aveva detto che "la tragedia inumana del popolo ucraino riconduce alla memoria le devastazioni che colpirono i Paesi europei e ci richiamano a un rinnovato impegno nella difesa della pace, della libertà, dello stato di diritto contro le dittature". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dal Terzo Reich all'atomica: da anni nel mirino

In questa notizia si parla di: mirino - terzo - reich - atomica

'Fattorie Garofalo' nel mirino dei ladri: terzo raid nella stessa azienda | VIDEO - CAPUA – Nuovo tentativo di intrusione sventato presso l’azienda "Fattorie Garofalo SPA", situata a Capua (CE).

Pronostico Bodrum-Besiktas: terzo posto ancora nel mirino - Bodrum-Besiktas è una partita valida per la trentottesima giornata di Super Lig e si gioca domenica alle 18:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dal Terzo Reich all'atomica: da anni nel mirino; Mattarella di nuovo nel mirino di Mosca: Sulla minaccia nucleare dice menzogne, dovrà risponderne; Guerra Israele-Iran, ondata di missili da Teheran: 8 morti e 130 feriti: un bimbo tra le vittime. Caccia israe.

Dal Terzo Reich all'atomica: da anni nel mirino - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

"Invasione russa? Come il Terzo Reich". Ecco le parole di Mattarella prese di mira da Mosca - Torna di nuovo nel mirino della Russia il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il cui nome è stato inserito in un elenco di «russofobi». Segnala affaritaliani.it